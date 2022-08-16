Белгородский суд наказал мастера за взятки от машинистов
Белгород, 16 августа, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Куратор группы переподготовки помощников машинистов Белгородского подразделения Юго-Восточного учебного центра профессиональных квалификаций РЖД попался на взятках, сообщила 16 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.
Алексей Колчин ИА REGNUM
В кабине машиниста
Сотрудник структурного подразделения за деньги принимал итоговую аттестацию. Оперативники установили, что он получил взятки от 22 помощников машинистов, подобные «экзамены» создавали угрозы безопасности движения железнодорожного транспорта.
Суд согласился с доводами следствия, признал куратора виновным в мелком взяточничестве и назначил ему наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.