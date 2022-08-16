Чердынь, Пермский край, , 10:46 — REGNUM В городе Чердыни Пермского края появился памятник коту. Высота скульптуры составляет 1,9 метра, сообщают СМИ.

Кот

Автором арт-объекта стала пермский скульптор Марина Еркович. На создание работы художницу вдохновил рассказ сотрудников Чердынского краеведческого музея о коте Мурашике, который жил в конце XIX века и принадлежал судовладельцам. Когда осуществлялась разгрузка товара, то кот находился рядом с хозяином, наблюдал за работой и ждал, когда его угостят рыбой.

Заключительный этап создания памятника сопровождался красочным файер–шоу. На обжиг арт-объекта в печи потребовалось восемь часов.