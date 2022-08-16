Москва, 16 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Глобалистские элиты пытаются отвлечь внимание граждан от ряда проблем в виде падения уровня жизни, безработицы и бедности. Об этом в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем — падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, переложить собственные провалы на другие страны — на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит», — сказал Путин.

По его словам, сократить напряжённость в мире, перешагнуть угрозы и риски в военно-политической сфере, укрепить уровень доверия между государствами и обеспечить их устойчивое развитие можно лишь посредством «кардинального укрепления системы современного многополярного мира».