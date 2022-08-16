Уфа, 16 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам региона использовать опыт воинов, которые участвовали в специальной военной операции на Украине на гражданской и государственной службе. Об этом 16 августа глава региона сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Хабиров отметил, что участвовавшие в спецоперации воины при наличии у них желания также могли бы работать советниками директоров школ по патриотическому воспитанию.

«Кадровым службам правительства Башкирии и администрации главы региона нужно внимательно смотреть на этих ребят. Они будут возвращаться, приобрели боевой опыт и человеческую закалку. Они стойкие люди, понимают, что такое патриотизм и что такое Родина», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии вручил медаль Жукова участнику спецоперации.