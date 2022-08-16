Екатеринбург, 16 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с 12 по 15 августа прошли массовые проверки водителей, направленные на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом журналистам сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по городу.

Гибдд.рф На трассе

В ходе рейда сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения 17 человек. Ещё один уралец находился за рулём в состоянии наркотического опьянения. Его также привлекли к административной ответственности. В отношении четырёх водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Они повторно сели за руль в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдений правил дорожного движения. Отмечается, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав сроком до двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине августа на территории Свердловской области зафиксирован всплеск числа ДТП.