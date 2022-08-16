Алтайский р-н, , 10:43 — REGNUM В Алтайском крае Хакасии возбуждено дело по факту гибели двоих рабочих при проведении ремонтных работ. Тела были обнаружены в коллекторе в селе Кирово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Тела рабочих обнаружены в коллекторе. Хакасия ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Предварительно установлено, что 15 августа на территории компании «Бирюса» велись работы по восстановлению поилок для скота.

«Один из потерпевших спустился в водопроводный колодец, чтобы перекрыть воду и потерял сознание. Вслед за ним в колодец спустился другой работник и также потерял сознание», — отметили в ведомстве.

Погибшим работникам было 35 и 37 лет. Для установления причины их смерти назначена судмедэкспертиза. Уголовное дело открыто по статье «причинение смерти по неосторожности».