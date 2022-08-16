Уфа, 16 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук не явился на судебное заседание в Уфе по рассмотрению административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом 16 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга (ОПС).

putnik Юрий Шевчук

Заседание было назначено в Советском районном суде Уфы. Там начался процесс в отношении Шевчука по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).

Как подчеркнули в ОПС, Шевчуку дали возможность выйти на связь с судом в Уфе по видеоконференции из Петербурга. Однако артист не пришёл и не воспользовался возможностью принять участие в судебном заседании.

Напомним, что дело Юрия Шевчука ранее перешло от суда Петербурга в судебную инстанцию Уфы. Заседание переносили с 5 августа на 16 августа в связи с удовлетворением ходатайства защитника об ознакомлении с материалами дела.