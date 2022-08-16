Москва, , 10:55 — REGNUM Дефицит рабочих рук в Великобритании привёл к частичной потере урожая овощей и фруктов. Ущерб оценивают по меньшей мере в £60 млн ($73 млн), сообщает Bloomberg.

Клубника в тепличном комплексе Александр Погожев © ИА REGNUM

Около 200 производителей в секторах садоводства и овощеводства, опрошенных Национальным союзом фермеров, рассказали, что из-за нехватки рабочих урожай гниёт на полях. Их потери за первую половину года оцениваются более чем в £22 млн стерлингов ($27 млн).

С учётом того, что организация опросила только треть занятых в этих секторах, общие потери могут превышать £60 млн ($73 млн).

Вице-президент Национального союза фермеров Том Брэдшоу заявил, что это просто издевательство над людьми. Качественная, питательная пища портится, хотя из-за резкого подорожания жизни семьи по всей стране еле сводят концы с концами.

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