Москва, , 10:41 — REGNUM Спецоперация Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины была начата в полном соответствии с уставом ООН. Об этом 16 августа заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций», — сказал он.

Также российский лидер подчеркнул, что цели спецоперации ВС РФ на Украине определены ясно и четко, и это защита российских граждан и жителей республик Донбасса от геноцида.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является авантюрой и частью целенаправленной американской стратегии, которая направлена на дестабилизацию ситуации в регионе.