Чебоксары, , 10:41 — REGNUM В Чувашии определили перечень медицинских организаций, в которых работники будут получать доплату за помощь ковидным больным и забор биологических материалов для тестирования на коронавирус. Соответствующий проект разработало республиканское министерство здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о мерах по предоставлению компенсационной выплаты отдельным категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой коронавирусной инфекцией. В Чувашии предварительно сформировали два списка медицинских организаций, подведомственных минздраву, работа в которых даёт право на компенсационную выплату в связи с риском заражения коронавирусом.

В первом перечне указаны шесть учреждений, где организуются ковид-стационары: Больница скорой медицинской помощи, республиканский кардиологический диспансер, республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн, детская больница № 2 и клиническая больница № 1 в Чебоксарах, Новочебоксарская городская больница.

Во второй список включили 29 медицинских организаций, из них большинство — центральные районные больницы. Это стационары, перепрофилированные под ковид-госпитали, или больницы, оказывающие первичную помощь пациентам с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонией, гриппом, коронавирусом. Также в этот список вошли медицинские организации, где ежедневно отбирается материал для исследования на заражение новой коронавирусной инфекцией.

Согласно проекту решения, главным врачам медицинских организаций предлагается установить перечень должностей работников, непосредственно оказывающих помощь ковидным пациентам, в том числе осуществляющих отбор биологического материала для исследований на наличие новой коронавирусной инфекции.

«Установить, что компенсационные доплаты начисляются ежемесячно в размере 25% к должностному окладу по занимаемой должности, рассчитанному за фактически отработанное время по графику отдельно по основной должности и по совместительству. […] Компенсационная доплата предусматривается за счёт фонда оплаты труда медицинской организации», — отмечается в проекте решения.

В случае принятия приказ коснётся правоотношений, возникших с 1 июля 2022 года, и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM , с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 83 730 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 78 304 пациента (93,52%), умерли 4658 ковидных больных.

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