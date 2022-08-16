Норильск, Красноярский край, 16 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности осуждён житель города Норильска. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Обвинительный приговор в отношении норильчанина вынес Первый Восточный окружной военный суд.

Установлено, что мужчина на странице в соцсети «ВКонтакте» публиковал видеоматериалы, в которых призывал к совершению терактов против военных, сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти.

В декабре 2021 года против норильчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Волгоградской области арестовали местного жителя, обвиняемого в содействии террористической деятельности.

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