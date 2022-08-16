Грозный, 16 августа, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Жизнь в России не остановится от санкций Запада. Россия никогда не зависела от западных стран, от отношения к ней США и их союзников ей «не холодно и не жарко», у России есть достаточно союзников, которые во все времена предпочитали иметь прочные и надежные связи с Россией. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя интерес множества государств к международному военно-техническому форуму «Армия-2022» и Армейским международным играм, стартовавшим на текущей неделе.

Mil.ru Рамзан Кадыров

Он отметил, что в 2022 году в этих мероприятиях принимают участие более 6 тыс. солдат и офицеров из 37 государств мира, многие из которых получили военное образование в российских вузах.

«Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия — это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого, будем мы», — заявил Кадыров.

По его словам, от отношения Запада к России её жителям «не холодно и не жарко», хотя, конечно, без «напряженных отношений было бы комфортнее», но эту враждебную политику навязала не наша страна.

При этом Кадыров отметил, что «мощный потенциал всего здравомыслящего человечества» заключается «никак не в мании величия и в пацанских понтах альянса НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира».

«Пусть надрываются и дальше. Тем сильнее в итоге для них будут приступы тоски, досады и отчаяния», — подытожил глава Чечни.