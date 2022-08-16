Лос-Анджелес, США, , 10:40 — REGNUM Представитель Эзры Миллера от имени актёра прокомментировал недавние юридические проблемы, возникшие из-за его неадекватного поведения. Об этом 16 августа пишет Variety.

Эзра Миллер Цитата из видеоинтервью

«Недавно пережив период сильного кризиса, я теперь понимаю, что страдаю сложными проблемами психического здоровья, и начал постоянное лечение», — говорит актёр через своего представителя. «Я хочу извиниться перед всеми, что встревожил и расстроил своим прошлым поведением. Я полон решимости выполнить необходимую работу, чтобы вернуться к здоровому, безопасному и продуктивному этапу моей жизни», — добавил он.

Ранее западные СМИ сообщали, что компания Warner Bros. рассмотрит вариант с закрытием картины «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли. Причиной стали скандалы, связанные с его поведением.

ИА REGNUM напоминает, что Эзру Миллера дважды арестовывали на Гавайях (США) — актёр устраивал пьяный дебош в местных заведениях. Позже ему предъявили обвинение в проникновении со взломом на частную территорию.

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