Хельсинки, 16 августа 2022, 10:39 — REGNUM Власти Финляндии сократят количество туристических виз, выдаваемых гражданам России, заявил глава МИД этой страны Пекка Хаависто в эфире телеканала «Юле».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство ЕС с подачи Эстонии и Финляндии обсуждает вариант запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Звучат мнения о том, что «туризм в цивилизованных странах — не для всех».
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