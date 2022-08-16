Хельсинки, , 10:39 — REGNUM Власти Финляндии сократят количество туристических виз, выдаваемых гражданам России, заявил глава МИД этой страны Пекка Хаависто в эфире телеканала «Юле».

Финляндия

«Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам… Приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учёбе или работе», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство ЕС с подачи Эстонии и Финляндии обсуждает вариант запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Звучат мнения о том, что «туризм в цивилизованных странах — не для всех».

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