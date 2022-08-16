Москва, 16 августа, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Вашингтон пытается затянуть внутренний конфликт на Украине. Об этом в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Ситуация на Украине подсказывает, что США пытаются затянуть этот конфликт», — сказал Путин.

По его словам, аналогичным образом американцы действуют, «разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке».