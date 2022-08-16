Ереван, , 10:39 — REGNUM Пожар на территории ТЦ «Сурмалу» в Ереване удалось потушить только к утру 16 августа. Об этом сообщил журналистам глава МЧС Армении Армен Памбухчян.

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«Мы работали всю ночь. Работы по пожаротушению полностью прекращены, поскольку огня практически нет. В процессе разбора завалов периодически появляются очень маленькие очаги пожаров и дым», — сказал Памбухчян.

Министр сообщил, что спасатели сосредоточились на работах по охлаждению, а также на поисково-спасательной операции. Вероятность обнаружения выживших ещё есть, поэтому технику используют ограниченно, в тех местах, где убедились в отсутствии людей.

Согласно последним данным МЧС Армении, от взрыва погибли 16 человек, из которых опознали только шестерых. 17 человек числятся пропавшими без вести. Из пострадавших в больнице остались семеро, остальные — выписались.

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