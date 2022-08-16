Париж, , 10:38 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон официально оформил вывод французских войск в феврале, а последние французские солдаты покинули страну 15 августа, передает BFM TV.

Французские солдаты (сс) 7th Army Training Command

«Последний отряд сил «Бархан», находившийся на территории Мали, пересек границу между Мали и Нигером», — сообщил генеральный штаб французской армии.

К концу года военное присутствие Франции в регионе Сахель сократится вдвое, до 2500 солдат. Нигер согласился на содержание авиабазы ​​в Ниамее и поддержку 250 солдат для своих военных операций на малийской границе. Чад по-прежнему сохранит французский штаб. Кроме того, Франция надеется сохранить контингент сил специального назначения в Буркина-Фасо.

Всего Франция должна была оставить Мали около 4000 контейнеров и тысячу автомобилей, в том числе сотни бронетранспортеров, в то время как Сахель переживает вспышку насилия. Более 2000 мирных жителей были убиты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо с начала года, что уже превышает показатель 2021 года. За девять лет пребывания в Сахеле французская армия потеряла 59 солдат.

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