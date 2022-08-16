Париж, 16 августа 2022, 10:38 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон официально оформил вывод французских войск в феврале, а последние французские солдаты покинули страну 15 августа, передает BFM TV.

Французские солдаты
Французские солдаты
(сс) 7th Army Training Command

«Последний отряд сил «Бархан», находившийся на территории Мали, пересек границу между Мали и Нигером», — сообщил генеральный штаб французской армии.

К концу года военное присутствие Франции в регионе Сахель сократится вдвое, до 2500 солдат. Нигер согласился на содержание авиабазы ​​в Ниамее и поддержку 250 солдат для своих военных операций на малийской границе. Чад по-прежнему сохранит французский штаб. Кроме того, Франция надеется сохранить контингент сил специального назначения в Буркина-Фасо.

Всего Франция должна была оставить Мали около 4000 контейнеров и тысячу автомобилей, в том числе сотни бронетранспортеров, в то время как Сахель переживает вспышку насилия. Более 2000 мирных жителей были убиты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо с начала года, что уже превышает показатель 2021 года. За девять лет пребывания в Сахеле французская армия потеряла 59 солдат.

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