Таймырский район, Красноярский край, , 10:37 — REGNUM Прокуратура Таймырского района Красноярского края начала проверку сообщения о закапывании экскаватором химических веществ вблизи села Караул. Информация об этом появилась в СМИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

На месте происшествия. Таймыр, Красноярский край Прокуратура Красноярского края

По предварительным данным, с баржи рабочие разгружали вещества, используемые для бурения поисково-оценочных скважин. В процессе работ несколько мешков были повреждены, один из которых был закопан в водоохраной зоне реки Енисей.

Специалисты к настоящему времени отобрали пробы грунта с места разгрузки баржи, из грунта изъят закопанный мешок. К проверки привлечены также сотрудники Росприроднадзора, Росрыболовства, минприроды края, а также КГБУ «ЦРМПиООС».

«По результатам проведенных исследований будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования. Проверочные мероприятия продолжаются», — отметили в прокуратуре.