Элиста, 16 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Калмыкии за сутки положительный результат теста на коронавирус получил 121 человек, выписаны с выздоровлением 28 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 16 августа.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

В инфекционном стационаре лечится 61 пациент, в тяжёлом состоянии остаются четыре человека.

Всего в Калмыкии выявили 53 572 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 51 286 пациентов. От COVID-19 скончались 843 пациента.