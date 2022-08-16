Москва, , 10:36 — REGNUM Существующий коллективный Запад намеренно разваливает систему европейской безопасности. Об этом в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Так называемый коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает всё новые военные альянсы. Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил», — сказал Путин.

По его словам, в официальных заявлениях всё это «лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное».