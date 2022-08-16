* Талибы — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, 16 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В афганской провинции Балх местные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили опытных сотрудников государственных учреждений и вместо них назначают своих людей.

Bennett Meier Отставка

Источники сообщили газете «8 Собх», что за последний месяц около 60 сотрудников отделов развития сельских районов, судебных и административных органов были уволены со своих должностей. Собеседники уточнили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили 19 человек из департамента сельского развития, десять человек из органов юстиции и 30 человек из администрации провинции.

Источники добавляют, что большую часть этих должностей заняли люди, связанные с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а некоторые ещё вакантны.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли аналогичные действия в ряде других провинций и уволили большинство сотрудников, имеющих знания и опыт.

За прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются назначить своих людей во все военные и гражданские учреждения вне зависимости от их опыта и образования.