Москва, , 10:34 — REGNUM Поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является авантюрой и частью целенаправленной американской стратегии, которая направлена на дестабилизацию ситуации в регионе. Об этом 16 августа заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как напомнил российский лидер, ранее Вашингтон совершил очередную попытку раскачивания ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что всё больше государств выбирают путь суверенного развития с опорой на собственные ценности.