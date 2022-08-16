Москва, 16 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Вашингтон вместе со своими союзниками грубо вмешивается в дела других стран с помощью переворотов и гражданских войн. Об этом в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам», — сказал Путин.

По его словам, все эти действия совершаются лишь потому, что США хотят «сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире».