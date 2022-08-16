Санкт-Петербург, 16 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. ФГУП «Росморпорт» открыл конкурс по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту в объёме промежуточного освидетельствования российского морского регистра судоходства ледокола «Санкт-Петербург». Начальная цена указана в размере 23 млн 935,7 тыс. рублей. Информация указана на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Санкт-Петербург»

В торгах могут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки на участие будут приниматься до 23 августа, а итоги озвучат 1 сентября 2022 года. Работы должны быть выполнены до 20 октября 2022 года в морском порту Большой порт Санкт-Петербург.

Отметим, что дизель-электрический ледокол «Санкт-Петербург"проекта 21 900 был заложен в 2006 году на Балтийском заводе. Спущен на воду 28 мая 2008 года и введён в эксплуатацию 2 ноября 2009 года. Ледокол предназначен для осуществления проводок крупнотоннажных судов в северные порты в зимний период, выполнения аварийно-спасательных работ и буксировки судов как во льдах, так и на чистой воде.

РанееИА REGNUM сообщало, что старт заводских ходовых испытаний ледокола «Урал», построенного по проектным требованиям 22 220, запланирован на сентябрь этого года. Кроме того, ожидается, что уже в сентябре «Урал» будет передан заказчику.

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