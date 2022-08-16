Вашингтон, 16 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Книга британского писателя Салмана Рушди «Сатанинские стихи» взлетела на первые места в списках бестселлеров Amazon спустя несколько дней после того, как он получил серьезные ранения в результате нападения в Нью-Йорке, передает 16 августа CNBC.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги

По словам агента писателя Эндрю Уайли, знаменитого романиста сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, и он снова смог говорить.

После публикации в 1988 году «Сатанинских стихов», вызвавших протесты со стороны мусульман, Рушди угрожали расправой, а за его голову назначили награду в 3 миллиона долларов.

После нападения на писателя во время его выступления в Нью-Йорке «Сатанинские стихи» успели подняться на вершину списков бестселлеров Amazon.

Книга стала бестселлером №1 в списке литературно-сатирической фантастики и в списке современной британской и ирландской литературы. Испанский перевод романа также возглавил список бестселлеров в разделе литературы на испанском языке.