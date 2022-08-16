Москва, , 10:30 — REGNUM Спецоперация России по защите ДНР и ЛНР началась в полном соответствии с уставом Организации объединённых наций. Об этом в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил президент РФ Владимир Путин.

СВО в Донбассе Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации объединённых наций», — сказал Путин.

По его словам, все цели спецоперации России на Украине «определены ясно и четко» — это «обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида».