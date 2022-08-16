Кемерово, , 10:30 — REGNUM В Кемеровской области 9, 10 и 11 сентября пройдут восемь избирательных кампаний. На сегодняшний день в регионе завершился этап выдвижения кандидатов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По официальным данным, из 235 претендентов зарегистрированы 203 человека, 26 кандидатам отказано в регистрации, ещё шестеро отозвали заявления. Среди кандидатов — 173 представителя партий и 30 самовыдвиженцев.

В выборах участвуют представители шести партий: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «Новые люди», «КПРФ», «ЛДПР», политическая партия «Социальной защиты».

Отметим, что выборы в сентябре пройдут в Новокузнецке, Ленинск-Кузнецком, Промышленновском, Чебулинском, Тисульском, Юргинском, Новокузнецком и Прокопьевском муниципальных округах. Жители Новокузнецкого и Прокопьевского муниципальных округов будут выбирать представителей советов народных депутатов в полном составе.