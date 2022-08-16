Уфа, 16 августа, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров вручил ефрейтору Эдуарду Ахмедову медаль Жукова. Об этом 16 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Церемония награждения прошла на оперативном совещании в республиканском правительстве. Хабиров напомнил, что Ахмедов участвовал в спецоперации на Украине, служил старшим стрелком.

«При освобождении поселка Каменка рядом с городом Изюм Харьковской области в ходе обстрела наших позиций войсками противника взорвался снаряд, осколки которого ранили Эдуарда», — пояснил глава региона.

Он напомнил, что указом президента России Ахмедов был награждён медалью Жукова за отличие в службе.

«Для меня большая честь вручить вам эту награду», — обратился Хабиров к Ахмедову.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что два уроженца Башкирии удостоены звания Героя России посмертно.