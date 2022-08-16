Симферополь, 16 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Ограничение полётов в международный аэропорт «Симферополь» продлён решением Росавиации до 23 августа, сообщили 16 августа в пресс-службе аэропорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёты в аэропорту Симферополь

«Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополь до 23 августа 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на полёты в Крым действует с 24 февраля. Помимо Симферополя, под ограничения попали ещё десять аэропортов юга и центра России. В Крыму в связи с отсутствием авиасообщение фиксируют значительный спад турпотока.