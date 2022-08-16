Ярославль, , 10:24 — REGNUM Историческое чугунное ограждение вернётся на Волжский бульвар в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Чугунная ограда на Волжском бульваре до демонтажа Yarnews.net

Чугунная ограда на участке от Красной площади до Волжской набережной была демонтирована перед ремонтом улицы Первомайской. Сейчас работы на этом участке закончены, однако ограды пока нет. На это обратил внимание уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. В мэрии заверяют, что беспокоиться не стоит — ограждение на ремонте.

«Забор демонтирован для выполнения ремонтных работ и после изготовления новых секций будет установлен. Срок выполнения до 1 ноября этого года», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Судьба чугунных оград исторических бульваров для Ярославля крайне чувствительная тема. В 2017 году городские власти попытались заменить чугунные ограды на новые стальные, что вызвало шквал протеста у жителей. Тогда мэрии под давлением общественности пришлось отказаться от своих планов.

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