Мэрия Ярославля обещает вернуть чугунную ограду на Волжский бульвар
Ярославль, 16 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Историческое чугунное ограждение вернётся на Волжский бульвар в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Чугунная ограда на участке от Красной площади до Волжской набережной была демонтирована перед ремонтом улицы Первомайской. Сейчас работы на этом участке закончены, однако ограды пока нет. На это обратил внимание уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. В мэрии заверяют, что беспокоиться не стоит — ограждение на ремонте.
Судьба чугунных оград исторических бульваров для Ярославля крайне чувствительная тема. В 2017 году городские власти попытались заменить чугунные ограды на новые стальные, что вызвало шквал протеста у жителей. Тогда мэрии под давлением общественности пришлось отказаться от своих планов.