Москва, 16 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), направила обращение в Министерство строительства России с предложением списать долги за ЖКУ некоторым категориям граждан, сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция ЖКХ

«Бизнес предложил списать долги за ЖКУ отдельным категориям граждан — семьям, утратившим кормильца, а также потерявшим трудоспособность людям. Соответствующее обращение в Минстрой направила ассоциация АКОН», — пишет издание со ссылкой на документ.

Предполагается, что соответствующая мера решит проблему общей задолженности населения.

Также в АКОН выступили за то, чтобы все малоимущие граждане получили субсидии на оплату ЖКУ вне зависимости от того, есть ли у них долги. Сейчас наличие задолженности является преградой для пособия.

Как сообщало ИА REGNUM, долги российских граждан за ЖКУ по итогам первого квартала 2022 года выросли до 804,5 млрд рублей, что на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей, больше, чем годом ранее. Рост стал рекордным.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) предложила списать долги за оплату ЖКХ малоимущим гражданам.

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