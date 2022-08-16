* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:22 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат заблокировали проведение операций с цифровой валютой на онлайн-рынке (Forex). Радикалы закрыли более десяти бирж в Герате по торговле цифровой валютой. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Обмен валюты Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что эти обменники были закрыты «из-за онлайн и цифровых транзакций, которые затронули большое количество людей».

Радикалы пояснили, что в соответствии с письменным указанием Центрального банка онлайн-торговля (на Forex) запрещена, так как противоречит закону. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также предупредили, что к тем, кто будет торговать цифровой валютой, будут приняты серьёзные меры.

После своего прихода к власти, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наложили множество ограничений на обмен валюты, от дорогостоящих лицензий до порядка проведения денежных обменов, включая использование цифровой валюты.