Красноярск, , 10:19 — REGNUM Жителей Сибирского федерального округа (СФО) предупредили о надвигающихся заморозках.

Заморозки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Красноярскому краю, 17–19 августа в центральных и южных районах региона в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до — 2 °С.

В управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии, ссылаясь на информацию синоптиков, обнародовали прогноз по республике. 17–19 августа в Хакасии в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до — 2 °С.

В Об-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ИА REGNUM сообщили о том, что в Омской области ночью 17 августа местами в приземном слое прогнозируются заморозки — 0…-5 °С. Ночью 18 августа также местами ожидаются заморозки -0…-5 °С.

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Спасатели и синоптики предупреждают, что холода могут навредить сельхозкультурам. Также внимательнее нужно быть автомобилистам, так как возможно ухудшение дорожных условий. Граждан просят не забывать и о правилах пожарной безопасности в связи с заморозками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с 15 по 17 августа ожидаются заморозки.

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