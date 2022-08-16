Джанкой, Крым, , 10:18 — REGNUM Жителей села Азовское и Майское Джанкойского района разместили в школах других населённых пунктов, их обеспечили всем необходимым. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 16 августа.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Эвакуированные жители сел Азовское и Майское Джанкойского района временно размещены в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда», — написал глава Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 16 августа в Джанкойском районе Крыма произошла детонация боеприпасов, из соседних сёл за пределы пятикилометровой зоны вывезли около двух тысяч человек. Пострадали двое местных жителей, один госпитализирован в состоянии средней тяжести, второму оказана амбулаторная помощь. Глава Крыма заявил, что к обследованию жилых домов власти приступят после того, как детонация закончится.

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