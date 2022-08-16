Улан-Удэ, 16 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Бурятии выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 139 599, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского минздрава.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 135 358 пациентов, в том числе 20 за последние сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 3041 человек.

По состоянию на 16 августа, для лечения ковид-пациентов перепрофилировано 234 койки, 198 из которых занято. На амбулаторном лечении находится ещё 1002 носителя коронавируса.

«В отделениях реанимации находится 16 пациентов (из них старше 65 лет — 9, на ИВЛ — 3 пациента (из них старше 65 — 1), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 0», — добавили в ведомстве.