Кронштадт, Санкт-Петербург, 16 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Жители Кронштадта утром 16 августа остались без света и электричества из-за залетевшей на подстанцию предприятия «Оборонэнерго» птицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

Люди пожаловались в социальных сетях на то, что их привычное утро пошло не по плану: город остался без электричества. Не работали светофоры, не было освещения. Причиной сбоя стала птица.

«В одну из подстанций «Оборонэнерго» залетела птица. Естественно, произошло замыкание, вследствие чего сработало отключение», — объяснили в пресс-службе районной администрации.

Там также добавили, что авария уже устранена. Специалисты ведут поэтапное подключение потребителей.

Отметим, что по данным пресс-службы, авария произошла около 8:00 мск. Она оставила жителей Кронштадта без света максимум на полтора часа, так как отдельные микрорайоны подключили к электричеству раньше.