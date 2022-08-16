Нур-Султан, , 10:17 — REGNUM Учебный в школах Казахстана решено продлить до 31 мая. Об этом сообщил журналистам министр просвещения республики Асхат Аймагамбетов.

Учебный класс Георгий Балаков (с) ИА REGNUM

«Продолжительность летних каникул в Казахстане в сравнении со странами-лидерами образования остаётся самой большой — 92 дня», — добавил глава минопросвещения.

По данным министерства, продолжительность учебного года для первоклашек составит 35 недель за счёт дополнительных каникул с 6 по 12 февраля, а для всех остальных учеников — 36. В году будет 173 учебных дня, а общая продолжительность каникул и выходных — 192 дня.

Напомним, ранее учебный год в Казахстане заканчивался 25 мая. В минпросвещения объяснили увеличение продолжительности учебного года тем, что нужно сократить количество уроков в день и выделить больше времени на сложные темы.