Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM Почти 60 беженцев из Донбасса вернулись в Мариуполь. Помощь им оказали донские спасатели, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Регистрация беженцев на железнодорожном вокзале Александр Погожев © ИА REGNUM

В Мариуполь отправились три автобуса с мирными жителями. Домой вернулись 57 человек, в том числе шест детей и два маломобильных гражданина. Временно они проживали в пунктах временного размещения в Пскове. В Ростов-на-Дону они прибыли пассажирским поездом Санкт-Петербург — Сухум.

«Сотрудниками МЧС по Ростовской области была организована встреча и сопровождение жителей Мариуполя на всем пути следования до пункта пропуска Весело-Вознесенка. Помощь в погрузке вещей оказали сотрудники донского МЧС и спасатели», — уточнили в ведомстве.

К местам постоянного проживания людей сопроводили сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики.