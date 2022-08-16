Волгоград, , 10:19 — REGNUM Песню «Про ислам» отказался признать экстремистской Дзержинский районный суд Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Административный иск подал заместитель прокурора Волгоградской области. Он просил признать песню экстремистской и запретить её распространение на территории России.

Суд изучил материалы дела, в том числе заключение комплексной психолого-лингвистической экспертизы, прослушал спорную композицию и не нашёл в ней признаков экстремизма.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.