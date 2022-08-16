Волгоград, 16 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Песню «Про ислам» отказался признать экстремистской Дзержинский районный суд Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Административный иск подал заместитель прокурора Волгоградской области. Он просил признать песню экстремистской и запретить её распространение на территории России.

Суд изучил материалы дела, в том числе заключение комплексной психолого-лингвистической экспертизы, прослушал спорную композицию и не нашёл в ней признаков экстремизма.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.