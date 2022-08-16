Владикавказ, , 10:14 — REGNUM В Северной Осетии обеспечат местами в школах и детских садах всех детей из Донбасса, вынужденно покинувших родные места. Всего будут устроены в образовательные учреждения 174 ребенка, сообщила глава минобра РСО-Алании Элла Алибекова.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все дети из ЛНР и ДНР, которые находятся на территории Северной Осетии, будут обеспечены местами в школах и детских садах, канцелярскими принадлежностями, учебниками», — приводит слова министра ТАСС.

По словам Алибековой, из 174 детей из ДНР и ЛНР 92 проживают в местах временного размещения беженцев, остальные 82 — прибыли самостоятельно с родителями.

Как ранее сообщалось, в Северную Осетию прибыли более 300 беженцев из Донбасса, в том числе дети-спортсмены, их тренеры, родители. Они размещены в санаториях «Юность» и «Тамиск».