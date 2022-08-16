Челябинск, 16 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Челябинске за период с 8 по 14 августа зафиксировали ещё одну гибель от бешенства. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Кот

Погиб домашний кот. В районе улицы Барнаульская, где это произошло, будет установлен карантин.

Всего с начала 2022 года на территории региона от бешенства умерли уже 44 животных. Больше всего из них собак — 18, кошек — 11 и лис — 10.