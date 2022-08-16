Минеральные Воды, Ставропольский край, 16 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Сторонника организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который готовил поджоги административных зданий, задержали на территории Ставропольского края сотрудники ФСБ. Об этом 16 августа сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Victor Задержание

«ФСБ РФ совместно с МВД России в Ставропольском крае пресечена противоправная деятельность жителя региона, причастного к участию в деятельности экстремистской националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что названное лицо в июне 2022 года присягнуло на верность указанной радикальной организации и намеревалось осуществить поджоги административных зданий в Минераловодском городском округе, а также в городском округе города-курорта Железноводск Ставропольского края.

Кроме того, указывается, что задержанный не успел привести задуманное в исполнение и добавляется, что у него в ходе обысков были найдены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси, сам фигурант признался в подготовке к терактам. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»), задержанный находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа стало известно, что взрыв нефтепровода, готовившийся украинскими спецслужбами, предотвратили сотрудники ФСБ в Волгоградской области.