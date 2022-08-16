Москва, , 10:13 — REGNUM Надежды Молдавии на помощь и закупки газа в Евросоюзе не оправдались, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезенев (ЛДПР).

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, ранее Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии предоставила компании «Молдовагаз» отсрочку до 30 сентября по выплатам за право импортировать природный газ. По данным агентства «Инфотаг», комиссия разрешила «Молдовагаз» отступить от требований Таможенного кодекса, чтобы компания могла расплатиться с Газпромом за поставки газа в августе.

«Наконец-то Кишинев начинает понимать, что пора платить Газпрому по накопленным долгам за поставку газа в Молдову. Газпром предъявляет к оплате порядка 700 млн долларов, весьма существенная сумма накопилась. И то, что руководство республики дало отсрочку по таможенным платежам за ввезенный в Молдову газ, и теперь «Молдовагаз» сможет перечислить таможенные пошлины за ввезенный летом в Молдавию газ до 30 сентября, конечно хорошо, но явно недостаточно для решения проблемы надежного обеспечения страны энергоресурсами предстоящей зимой», — отметил Селезнев в своём телеграм-канале.

По его словам, если Газпром проявит на этот раз настойчивость, то это будет прекрасным уроком для позиционирующих себя истинными европейцами руководителей Молдавии.

«Оголтелую антироссийскую политику РМ, думаю, в полной степени смогут оценить уже этой зимой по правую сторону Днестра, когда правый берег будет драться за ивовые дрова. Ведь, судя по всему, надежды не только на помощь, но на закупки газа в ЕС не оправдались», — добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что рост тарифа на газоснабжение в Молдавии не учитывает затрат на закупку топлива в РФ. Тарифы рассчитаны, исходя из его закупочной цены $696 за 1 тыс. кубометров, а цена на газ в августе составила почти $1459 за 1 тыс. кубометров. Чебан заявил, что в этом месяце «Молдовагаз» не сможет заплатить за поставки.

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