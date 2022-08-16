Кабул, 16 августа 2022, 10:12 — REGNUM В афганских провинциях Каписа, Панджшер и Урузган в результате наводнения погибли четыре человека, а населению нанесён огромный материальный ущерб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Уильям Чарльз Пигуенит. Наводнение на реке Дарлинг (фрагмент). 1890
Уильям Чарльз Пигуенит. Наводнение на реке Дарлинг (фрагмент). 1890

Согласно источникам, наводнения начались 14 августа в уездах Дара и Абшар провинции Панджшер, Ниджраб провинции Каписа и Хас Урузган провинции Урузган.

Али Джан Похниар, пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Урузгане, заявил, что в результате наводнения помимо огромного ущерба, погиб один ребёнок и ещё один человек пропал без вести.

Каримулла Васик, глава отдела информации и культуры Каписы, говорит, что в долинах Патах и Афгания уезда Ниджраб погибли два человека, в том числе ребёнок. По словам Васика, уничтожены сотни джерибов (один джериб равен 0,2 га) сельхозугодий и десятки жилых домов.

Источники в провинции Панджшер сообщают, что уничтожено более 1000 джерибов сельхозугодий и садов, погибло около 50 голов скота.

Напомним, ранее несколько провинций Афганистана, особенно провинции Парван, Каписа, Панджшер и Урузган, стали свидетелями разрушительных наводнений.