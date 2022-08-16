Кабул, 16 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В афганских провинциях Каписа, Панджшер и Урузган в результате наводнения погибли четыре человека, а населению нанесён огромный материальный ущерб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Уильям Чарльз Пигуенит. Наводнение на реке Дарлинг (фрагмент). 1890

Согласно источникам, наводнения начались 14 августа в уездах Дара и Абшар провинции Панджшер, Ниджраб провинции Каписа и Хас Урузган провинции Урузган.

Али Джан Похниар, пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Урузгане, заявил, что в результате наводнения помимо огромного ущерба, погиб один ребёнок и ещё один человек пропал без вести.

Каримулла Васик, глава отдела информации и культуры Каписы, говорит, что в долинах Патах и Афгания уезда Ниджраб погибли два человека, в том числе ребёнок. По словам Васика, уничтожены сотни джерибов (один джериб равен 0,2 га) сельхозугодий и десятки жилых домов.

Источники в провинции Панджшер сообщают, что уничтожено более 1000 джерибов сельхозугодий и садов, погибло около 50 голов скота.

Напомним, ранее несколько провинций Афганистана, особенно провинции Парван, Каписа, Панджшер и Урузган, стали свидетелями разрушительных наводнений.