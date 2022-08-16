Джанкой, Крым, , 10:12 — REGNUM Около двух тысяч человек эвакуированы из района детонации боеприпасов в Джанкойском районе Республики Крым, сообщил 16 августа в эфире телеканала «Россия 24» глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он уточнил, что жителей соседних с местом происшествия сёл эвакуировали за пределы пятикилометровой зоны. Эвакуированных обеспечили всем необходимым.

«Детонация закончится, пойдём обследовать повреждения жилых домов», — уточнил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 августа на площадке хранения боеприпасов одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма произошёл пожар и детонация боеприпасов. Известно о двух пострадавших гражданских лицах. Один человек с осколочным ранением госпитализирован, второй получил бытовую травму, ему помощь оказали амбулаторно.

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