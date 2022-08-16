Лондон, 16 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Рынок труда Великобритании демонстрирует первые признаки охлаждения: за последние месяцы безработица несколько выросла, а рост базовой заработной платы стал признаком сильного инфляционного давления, как сообщает Financial Times.

Великобритания

По данным управления национальной статистики, уровень безработицы в Великобритании во втором квартале 2022 года вырос на 0,1 процентного пункта до 3,8%, а уровень занятости снизился на ту же величину до 75,5%.

Однако рынок труда все еще остается напряженным: за три месяца по июль появилось 1,27 млн вакансий, что чуть меньше рекордного уровня. Около 1,29 млн человек зарегистрированы в качестве безработных и нуждаются в работе немедленно.

Базовая заработная плата без учета бонусов во втором квартале выросла на 4,7% в годовом исчислении. Однако по причине гораздо более высокой инфляции реальная заработная плата за тот же период снизилась на 3%, что стало самым быстрым падением этого показателя с момента начала наблюдений в 2001 году.