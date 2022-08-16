Чебоксары, , 10:11 — REGNUM В Чувашии 27 августа предлагают ввести ограничения в части посещения лесов в связи с установлением четвёртого класса пожарной опасности. Ожидается, что оно будет действовать по 16 сентября. Соответствующий проект приказа разработало министерство природных ресурсов и экологии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Проект внесён на общественное обсуждение. Он предусматривает ограничения в части проведениях в лесах культурно-массовых мероприятий и определённых видов работ, пребывания граждан и въезда в лесничества автотранспорта. Данное решение предлагается принять для обеспечения пожарной безопасности в связи с установлением IV класса пожароопасности.

«Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах вводится с 27 августа 2022 года по 16 сентября 2022 года (включительно)», — говорится в проекте приказа.

Ограничения предлагается распространить на территории земель лесного фонда Алатырского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Кирского, Мариинско-Посадского, Опытного, Чебоксарского, Шемуршинского, Шумерлинского и Ядринского лесничеств.

В случае введения ограничения лесные дороги перекроют шлагбаумами, организуют систему контрольно-пропускных пунктов и патрулирование совместно с полицией по утверждённым лесным маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM , 16 — 17 августа местами по Чувашии ожидается жёлтый, местами оранжевый уровень опасности (высокая, местами чрезвычайная пожароопасность).